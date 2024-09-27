نائب رئيس مجلس السياده اﻻنتقالى يلتقى مدير جامعة السودان المفتوحة

اشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير بالجهود المتعاظمة التي تضطلع بها إدارة جامعة السودان في خدمة الطلاب والعمل على تنفيذ ألانشطة والبرامج للجامعة لاسيما التدريب والتأهيل وتحدي الظروف الراهنة وطرح خطط طموحة لمرحلة مابعد الحرب.

ووعد لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان الخميس بروفيسور عبدالخالق فضل الله رحمة الله مدير جامعة السودان بالعمل على تذليل كافة القضايا المتعلقة بإفتتاح أفرع الجامعة الحديثة في بعض المدن داخل وخارج السودان فضلا عن توفير الدعم اللوجستي للجامعة للإضطلاع بدورها في دعم المسيرة التعليمية في البلاد.

من جانبه أوضح بروفيسور عبدالخالق فضل الله في تصريح صحفي أنه اطلع نائب رئيس مجلس السيادة على الأنشطة والبرامج التي نفذتها الجامعة أبان فترة الحرب والخطة المطروحة لما بعد الحرب