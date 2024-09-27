🔴 هبوط طائرة مجهولة في مطار نيالا للمرة الثانية خلال أيام

أكد مصدران بقوات الدعم السريع المتمردة وشهود عيان في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور غرب السودان، هبوط طائرة شحن جديدة بمطار المدينة للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال أحد شهود العيان لـ”دارفور24″ إن الطائرة هبطت عند الساعة 11:40 مساء يوم الأربعاء ومكثت ساعة كاملة في المطار قبل أن تغادر.

مشيرًا إلى أن نحو 12 سيارة عسكرية حضرت إلى المطار عقب هبوط الطائرة، وأضاف أنها “طائرة كبيره جدًا على ما يبدو من صوتها، حيث أحدثت ضجة عند الهبوط والإقلاع، فيما أطلقت قوات الدعم السريع بعد الإقلاع بدقيقتين تقريبًا، المضادات الأرضية بكثافة ربما بغرض التمويه”، وفق قوله.

من جهته أكد مصدر بقوات الدعم السريع هبوط الطائرة وعلى متنها معدات عسكرية، دون الإفصاح عن المزيد من المعلومات.

كذلك أكد مصدر عسكري ثانٍ أن الطائرة التي هبطت في مطار نيالا تخص قوات الدعم السريع.

سودانية24