البرهان: حريصون على نقل السلطة للشعب ومنفتحون على أي مبادرة تنهي الحرب وتعيد المواطنين إلى منازلهم

جدد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص الحكومة على نقل السلطة للشعب لحكومة مدنية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بمقر البعثة السودانية بنيويورك مساء اليوم، إن الحكومة منفتحة على اي مبادرة تنهي الحرب وتعيد المواطنين إلى منازلهم وتمكين فرق الاغاثة من اداء دورها.

واكد البرهان أن مليشيا الدعم السريع بعد أن فشلت في الاستيلاء على السلطة قامت بتوجيه اسلحتها نحو الشعب السوداني، مما خلف آلاف القتلى وملايين المشردين والنازحين.

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