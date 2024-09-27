مدير عام قوات الشرطة يلتقى وفد لجنتي الإسناد والدعم وإعادة الإعمار والمقاومة الشعبية بولاية الجزيرة

التقى مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين وفد لجنتي الإسناد والدعم وإعادة الإعمار والمقاومة الشعبية والاستنفار بولاية الجزيرة برئاسة الشيخ عبد المنعم موسى أبو ضريرة وذلك بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئؤن المالية والفريق شرطة إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئؤن الإدارية واللواء شرطة الطاهر عبدالحفيظ مشرف القطاع الأوسط برئاسة الشرطة.

من جانبه أشاد مدير عام الشرطة بإسهامات لجنة الإسناد والدعم وإعادة الإعمار ولجنة المقاومة الشعبية بولاية الجزيرة ووقفتها الصلبة فى التصدى لمحاولات المليشيا المتمردة الفاشلة للسيطرة على جبهات القتال خاصة بمحور المناقل مضيفا أن المرحلة التى تمر بها البلاد تتطلب وقفة الجميع فى وجه العدوان وتنسيق الجهود بالوقوف صفا واحدا سندا ودعما للقوات المسلحة والعمل تحت إمرتها بإعتبارها جزءا لا يتجزأ منها حتى يتحقق النصر بهزيمة المرتزقة وأكد سيادته إقتراب ساعة النصر من واقع الانتصارات التى ظلت تحققها القوات المسلحة والقوات المساندة لها فى كافة جبهات القتال الأمر الذى كان له كبير الأثر فى رفع الروح المعنوية للقوات وجدد سيادته دعم رئاسة الشرطة لجهود اللجنة فى مساندة القوات المسلحة حتى تضطلع بواجباتها فى الزود عن سيادة الدولة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح رئيس اللجنة أن اللقاء ناقش بعض القضايا الخاصة بجهود لجان الإسناد والدعم والمقاومة الشعبية فى معركة الكرامة بكافة محاور القتال بولاية الجزيرة مبينا أن الزيارة حققت نجاحات كبيرة بتفهم قيادة الشرطة لأهداف النفرة الشعبية الواسعة التى انتظمت عموم أرجاء الولاية دعما وسندا للقوات المسلحة وجهادا ومقاومة للقوات الباغية الساعية فى الأرض بالفساد مضيفا أن السيد مدير عام قوات الشرطة وجه بأن تكون أول رحلة لطائرة الشرطة الجديدة ترحيل الأدوية والعقاقير الطبية ومستلزماتها لإسعاف وإغاثة المواطنين بولاية الجزيرة والتى شهدت إنتشار بعض الأمراض والأوبئة نتيجة توقف الخدمات الطبية بعد تعرض المؤسسات الصحية للدمار والخراب بواسطة المليشيا المتمردة وذلك من واقع مسؤولية الشرطة المجتمعية والإنسانية والأخلاقية تجاه المواطنين .

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