لدى لقائه وزير الخارجية الروسي: البرهان يشيد بمواقف روسيا الداعمة للسودان فى المحافل الدولية والإقليمية

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بنيويورك على هامش مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وإستعرض اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل تنشيط وتطوير وتعزيز وتقوية علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ، بما يحقق المصالح الإستراتيجية للبلدين ، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك .

وأطلع رئيس مجلس السيادة ، وزير الخارجية الروسي على تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالدور الذي ظلت تلعبه روسيا في مساعدة ومساندة السودان ودعم السلام والاستقرار فيه ، منوهاً لمواقف روسيا الداعمة للسودان في المحافل الدولية والإقليمية وحرصها على إستدامة الأمن والاستقرار في السودان.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم بلاده للسودان حتي ينعم بالأمن والاستقرار، مشيراُ إلى حرص بلاده على مواصلة التعاون المشترك مع السودان وتقوية العلاقات الثنائية ، مشيداً بالعلاقات الوطيدة بين السودان وبلاده.

حضر اللقاء من الجانب السوداني السفير حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف ، والسفير محمد عبدالله إدريس سفير السودان لدى واشنطن ، والسفير الحارث إدريس مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

رصد وتحرير – “النيلين”