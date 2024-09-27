القائد العام للقوات المسلحة يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم ، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ، وذلك على هامش مشاركته في إعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بمدينة نيويورك.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن تطلع السودان لدفع وتعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين في كافة المجالات خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.