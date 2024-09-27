دولة خليجية تتجه لزيادة سعر البترول على المقيمين فقط

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية نقلاً عما وصفته بـ “مصدر حكومي” عن توجه حكومي لزيادة أسعار البنزين حسب سعر السوق العالمي قريباً.

وأوضح المصدر لـ “القبس” أن هذه الزيادة لن تشمل المواطنين و”ستكون على الوافدين فقط”، فيما ستقر الحكومة دعماً مالياً للمواطنين نظير استهلاك الوقود لتجنيبهم تحمل أي زيادة في السعر.

وقال المصدر إنه “من غير المعقول ان يستفيد الوافدون والزائرون للبلاد من البنزين بأسعار منخفضة وهم ضعف عدد المواطنين”.

وأشار إلى أن زيادة الأسعار وتحديد نسبتها قيد الدراسة حاليا، وستعرض على لجنة الشؤون الاقتصادية وسيتم اعتمادها قريباً.

الشرق القطرية