⭕️ رئيس مجلس السيادة يلتقي وزيرة التنمية الدولية في مملكة النرويج

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على هامش أعمال إجتماعات الدورة ال (٧٩ ) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك السيدة آن بيث تفينيريم وزيرة التنمية الدولية في مملكة النرويج.

وحضر اللقاء السفير حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف،و السفير الحارث إدريس مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ، كما تطرق اللقاء إلى التطورات في السودان، والعديد من القضايا في المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن تطلع السودان لمواصلة التعاون المشترك مع مملكة النرويج ، و الارتقاء به إلى المستوى المنشود الذي يلبي الطموحات المشتركة للبلدين.

وقدم سيادته شرحاً لوزيرة التنمية الدولية في مملكة النرويج حول مجريات وتطورات الأحداث في السودان والهجوم الغادر الذي شنته المليشيا الإرهابية المتمردة على الدولة السودانية.