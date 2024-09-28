بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار، بهدف دعم كييف في “الانتصار في هذه الحرب” ضد الغزو الروسي.

وجاء هذا الإعلان خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الخميس. وتتضمن المساعدات أول دفعة من قنابل موجهة متوسطة المدى تُعرف باسم “سلاح المواجهة المشتركة”، بمدى يصل إلى 130 كيلومترًا، مما يعزز بشكل كبير قدرة أوكرانيا على استهداف القوات الروسية.

هذه القنابل تُسقط من طائرات مقاتلة وتتميز بدقة عالية في ضرب الأهداف. وأوضح مسؤول أمريكي أن بايدن لم يعلن بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا باستخدام هذه الصواريخ لضرب أهداف داخل روسيا.

وأكد بايدن في بيانه أن دعم أوكرانيا، التي تعرضت للغزو الروسي في فبراير 2022، يُعد أولوية قصوى للولايات المتحدة.

وأضاف: “لهذا السبب أعلن اليوم عن زيادة في المساعدات الأمنية لأوكرانيا، بالإضافة إلى سلسلة من التدابير الأخرى التي تهدف إلى مساعدة أوكرانيا على تحقيق النصر في هذه الحرب.”

وتشمل الحزمة الجديدة تخصيص 5.5 مليار دولار من المساعدات قبل نهاية السنة المالية الأمريكية، التي تنتهي يوم الاثنين المقبل.

وهناك جزء آخر من المساعدات الأمنية لكييف تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار، يأتي في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، والتي تسمح للإدارة الأمريكية بشراء الأسلحة لكييف من الشركات بدلا من سحبها من المخزونات الأمريكية.

وقال بايدن إن المساعدات ستوفر لكييف دفاعا جويا إضافيا وطائرات مسيرة وذخائر جو-أرض فضلا عن تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية في أوكرانيا ودعم متطلبات صيانتها واستدامتها.

وأضاف أنه بموجب خطته، ستزود وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أوكرانيا ببطارية دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت وصواريخ باتريوت أخرى.

وطلب بايدن من البنتاجون زيادة تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 بما يشمل دعم تدريب 18 طيارا إضافيا العام المقبل.

ووجه زيلينسكي الشكر لبايدن والكونجرس على حزمة المساعدات الجديدة قائلا إن أوكرانيا ستستخدمها “بمنتهى الكفاءة والشفافية”.

وقال زيلينسكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “أعبر عن امتناني للولايات المتحدة لتوفير هذا العتاد المهم لحماية شعبنا”، مشيرا إلى بطارية باتريوت والطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى.

جريدة الرياض