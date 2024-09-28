الأزرق: الاستثمار بكسلا سيمضي لآفاق أرحب

اكد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق بان ولاية كسلا ستكون من المدن الصناعية الناهضة وان الاستثمار بكسلا سيمضي إلى آفاق أرحب.

وتعهد الوالي خلال جولته التفقدية برفقة الدكتور عبد المنعم ادريس يعقوق مفوض مفوضية الاستثمار والصناعة والسياحة بولاية كسلا على عدد من المصانع العاملة وقيد الانشاء في مجالات صناعية متعددة ـ تعهد بالعمل مع المفوضية لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين خاصة المياه والكهرباء والرسوم الولائية فضلا عن تسهيل الاجراءات عبر النافذة الواحدة قدر المستطاع.

ودعا الوالي خلال الجولة التي شملت عدد(10) من المصانع بمحلية كسلا دعا المستثمرين إلى للاستثمار بالولاية.

وقال ان ابوابنا مشرعة وسنعمل مع المفوضية لتذليل كل الاشكاليات مشيرا إلى ان ولاية كسلا اصبحت من الولايات الواعدة والجاذبة للاستثمار بحكم موقعها الجغرافي وتعدد الخدمات من مطار كسلا وقربها من الميناء الرئيس.

وكانت جولة الوالي قد شملت المصانع التي تعمل في صناعات المياه المعدنية والثلج والصابون بانواعه اضافة الي الدقيق والاعلاف والشيبس والحديد بانواعه.

من جانبه اوضح المفوض ان الزيارة مع والي الولاية كان الغرض منها الوقوف والتعرف على الصناعات العاملة بالولاية ونشاطاتها والاطمئنان على سير العمل والانتاج والانتاجية وجودة المنتج.

وقال اننا في المفوضية نسعى لايجاد صناعات تلامس حياة المواطن بدخول مزيد من المشروعات مثل انتاج الزيوت والصابون بانواعه وانتاج سلع تساهم في تخفيف العبء على المواطن.

واضاف ان المفوضية تقدم الكثير من الميزات النمطية للمشروعات من اعفاءات جمركية وضريبية حسب القانون اضافة الى الارض الاستثمارية.

واكد بانهم سيعملون على تطبيق القانون في المرحلة القادمة والغاء التراخيص واسترداد لعدم تنفيذ المشروعات.