موكب لجماهير دنقلا مساند وداعم للقوات المسلحة

اكدت جماهير مدينة دنقلا التي احتشدت عقب صلاة الجمعة دعمها ومساندتها للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة لتطهير البلاد من المرتزقة والمليشيات المتمردة، مشيدة بتقدم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في مسارح العمليات.

وقد خاطب الحشد اللواء ركن معاش عبدالرحمن فقيري نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية، وحيا سيادته في كلمته القوات المسلحة وقيادتها وهي تخوض اشرس المعارك الحربية والدبلوماسية، مبشرا المواطنين باقتراب ساعة النصر، مطمئنا المواطنين بأن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية على اهبة الاستعداد لمقابلة العدو في مواقعه. ودعا الشباب الانخراط في صفوف المقاومة الشعبية للدفاع عن الوطن وترابه.

كما خاطب الحشد الأستاذ مزمل هاشم مهنئا القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري بالانتصارات المتتالية في معركة الكرامة كما حيا رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة علي الانتصار الدبلوماسي الذي تحقق من خلال خطابه القوي واللقاءات التي تمت بالامم المتحدة.

من جهة ثانية حيا الشيخ عبدالمنعم صالح إمام مسجد الفاروق في خطبة الجمعة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري وهي تزود عن تراب الوطن وتدافع عن العرض والمكتسبات وناشد المواطنين الالتفاف حول القوات المسلحة وقيادتها حتى تكتمل ساعات النصر.