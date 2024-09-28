شاهد بالفيديو .. حشود المقاومة بولاية كسلا تخرج في مسيرات عفوية فرحة بالإنتصارات المتوالية للقوات المسلحة

خرجت حشود المقاومة الشعبية بولاية كسلا في مسيرات عفوية فرحة بالإنتصارات المتوالية للقوات المسلحة في عدة محاور بهتاف “جيش واحد شعب واحد ” وتعلن دعمها وسندها للدولة والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين وتأييد رئيس مجلس السيادة القائد العام ليكتمل النصر بإذن الله قريبا.

ويخوض الجيش السوداني حرباً لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند الجيش مجموعات من المستنفرين والقوات النظامية والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح.

ولاية كسلا – ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤م .

رصد وتحرير – “النيلين”