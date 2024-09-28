المؤتمر الوطني: مهتمون بمقاومة الميليشيا ونؤكد موقفنا بأن تُوكل السلطة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية لأكفاء مهنيين غير حزبيين

– متمسكون بحقنا الكامل بالمشاركة في أي انتخابات وأي حوارات توافقية ولن نقبل بغمط حقنا أو عزله من الساحة السياسية

– هذا المفهوم لا بد أن يكون حاضرًا في أذهان كل الفاعلين في الشأن السياسي السوداني حتى لا تلفتنا مثل هذه المواقف عن معركتنا الكبرى ضد الأعداء.

الجزيرة – السودان