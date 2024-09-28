سياسية
المؤتمر الوطني: مهتمون بمقاومة الميليشيا ونؤكد موقفنا بأن تُوكل السلطة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية لأكفاء مهنيين غير حزبيين
قال حزب المؤتمر الوطني بأننا نهنئ القوات المسلحة وقيادتها وكل القوات المساندة والشعب السوداني بالانتصارات بجميع محاور القتال خاصة الخرطوم وبحري وأم درمان
– نشيد بخطاب رئيس مجلس السيادة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وخطابات الدول التي دعمت حكومة وشعب السودان
– مهتمون بمقاومة الميليشيا ونؤكد موقفنا بأن تُوكل السلطة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية لأكفاء مهنيين غير حزبيين تتوافق عليهم القوى السياسية والمقاومة الشعبية الداعمة للمعركة ضد التمرد
– متمسكون بحقنا الكامل بالمشاركة في أي انتخابات وأي حوارات توافقية ولن نقبل بغمط حقنا أو عزله من الساحة السياسية
– هذا المفهوم لا بد أن يكون حاضرًا في أذهان كل الفاعلين في الشأن السياسي السوداني حتى لا تلفتنا مثل هذه المواقف عن معركتنا الكبرى ضد الأعداء.
الجزيرة – السودان
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