⭕️ عقب مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة – رئيس مجلس السيادة يعود إلى البلاد

عاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الجمعة، إلى البلاد بعد أن ترأس وفد السودان المشارك في أعمال إجتماعات الدورة ال (٧٩ ) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك .

وكان في إستقباله بمطار بورتسودان الدولي عضو مجلس السيادة الأستاذ عبدالله يحيى ووزير شؤون مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس الوزراء المكلف الأستاذ – عثمان حسين ووزير المالية دكتور جبريل إبراهيم ووزير العمل المكلف الأستاذ أحمد علي عبدالرحمن ووالي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة .

وكان رئيس مجلس السيادة قد عقد لقاءات ثنائية على هامش أعمال إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مع عدد من الرؤساء، تركزت حول سبل تمتين العلاقات الثنائية واستعراض آفاق التعاون المشترك وتطويره وتعزيزه بين السودان وتلك الدول .

كما قدم رئيس المجلس كلمه السودان استعرض خلالها تطورات الأوضاع فى السودان والجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية وإنهاء الحرب وإحلال السلام، مؤكداً أن إرادة الشعـب السوداني ستنتصر ، مجدداً حرص الحكومة الإنخراط في أي مبادرة تنهي هذه الحرب متى ما كانت هذه المبادرة تدعم الملكية الوطنية للحل وتنهي إحتلال المليشيا المتمردة المنسودة دوليا وإقليمياً للمناطق المختلفة ، مطالباً المنظمة الأممية وصف المليشيا وصفاً حقيقياً بأنها قوة مسلحة تمردت على الدولة وأرتكبت جرائم ترقى لتصنيفها كجماعة إرهابية .