سياسية
آخر تطورات الأوضاع الميدانية في الخرطوم اليوم
آخر تطورات الأوضاع في الخرطوم منذ فجر اليوم
– هدوء الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في وسط الخرطوم ومنطقة المقرن مع مواصلة مدفعية الجيش في قصف مواقع للدعم السريع وسط الخرطوم.
– الطيران الحربي نفذ غارات على “قوة فزع” تابعة للمليشيا في جنوب الخرطوم بالقرب من السوق المركزي والمدينة الرياضية
السودان الجديد
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