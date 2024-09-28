آخر تطورات الأوضاع الميدانية في الخرطوم اليوم

آخر تطورات الأوضاع في الخرطوم منذ فجر اليوم

– هدوء الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في وسط الخرطوم ومنطقة المقرن مع مواصلة مدفعية الجيش في قصف مواقع للدعم السريع وسط الخرطوم.

– الطيران الحربي نفذ غارات على “قوة فزع” تابعة للمليشيا في جنوب الخرطوم بالقرب من السوق المركزي والمدينة الرياضية

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