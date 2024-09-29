جماهير الريف الشمالي بكرري تخرج في مسيرات دعما للقوات المسلحة

خرجت جماهير الريف الشمالي كرري في مسيرات عفوية دعما للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المشاركة في معركة الكرامة في مختلف المحاور. ​​​​​​والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة في طريقه لمشروع البوابة الحدودية مع ولاية نهر النيل خاطب الحشود الجماهيرية المحتشدة في مناطق الريف الشمالي.

مؤكدا أن هذا الخروج العفوي يؤكد وقوف كافة فئات الشعب السوداني مع القوات المسلحة ورفضا لممارسات المليشيا المتمردة التي نهبت وسرقت واغتصبت وشردت المواطنين من ديارهم وعطلت الإنتاج.​​​​​​واضاف والي الخرطوم أن الخروج العفوي للمواطنين يؤكد الرغبة الكبيرة في تحقيق نصر كاسح للقضاء على المليشيا تماما.