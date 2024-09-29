سياسية
جماهير الريف الشمالي بكرري تخرج في مسيرات دعما للقوات المسلحة
خرجت جماهير الريف الشمالي كرري في مسيرات عفوية دعما للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المشاركة في معركة الكرامة في مختلف المحاور. والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة في طريقه لمشروع البوابة الحدودية مع ولاية نهر النيل خاطب الحشود الجماهيرية المحتشدة في مناطق الريف الشمالي.
مؤكدا أن هذا الخروج العفوي يؤكد وقوف كافة فئات الشعب السوداني مع القوات المسلحة ورفضا لممارسات المليشيا المتمردة التي نهبت وسرقت واغتصبت وشردت المواطنين من ديارهم وعطلت الإنتاج.واضاف والي الخرطوم أن الخروج العفوي للمواطنين يؤكد الرغبة الكبيرة في تحقيق نصر كاسح للقضاء على المليشيا تماما.
وأثنى والي الخرطوم على مواطني الريف الشمالي كرري الذين كانوا الأوائل في اعلان الاستنفار واستضافة مواطني الولاية وظلت المليشيا تقصف احياءهم السكنية. وشارك مع الوالي المدير التنفيذي لمحلية كرري أحمد المصطفى علي ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء أمن أحمد الطيب أمبيقا وخاطبهم والي الخرطوم.
سونا
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