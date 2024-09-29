وزير الخارجية يخاطب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

خاطب معالي السيد حسين عوض علي وزير الخارجية الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامى، وذلك خلال مشاركته في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79 بنيويورك.

وأشار السيد الوزير في كلمته لاستمرار العدوان الذي تشنه المليشيا المتمردة على السودان بدعم اقليمي، واستمرار استهداف المواطنين الأبرياء والبني التحتية بما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني، كما شدد السيد الوزير التأكيد على ان التوصيف الصحيح لهذه الحرب بوصفها حرب إبادة جماعية هو المدخل للحل الصحيح للازمة.

وأشاد السيد الوزير بالبيان الصدر عن الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي وصف المليشيا بالقوات المتمردة.

وجدد السيد الوزير دعم السودان للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه وانهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وفقا للرأى الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، داعيا لحشد الجهود الدولية للضغط على إسرائيل للامتثال للاردة الدولية وانفاذ القرارت الصادرة عن الأمم المتحدة والالتزام بحل الدولتين.