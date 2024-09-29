جهاز المغتربين يشيد بوقفة وإستقبال السودانيين بأمريكا للبرهان

ثمن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الوقفة الكبيرة للجالية السودانية بالولايات المتحدة الأمريكية وإستقبالها للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار انعقاد إجتماعات الجمعية العامة رقم (79) للأمم المتحدة وإلقائه خطاب السودان باسم الشعب السوداني.

وقال الدكتور حسن بابكر أحمد، الأمين العام بالإنابة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج أن تجمع السودانيين بالولايات المتحدة أمام مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك وإستقبالهم السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالهتاف ( جيش واحد.. شعب) ما هو إلا تأكيد للحمة الشعب السوداني بالداخل والخارج والتفافهم حول القيادة السياسية والعسكرية لإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الشعب السوداني عازم وقادر على تحقيق انتصاراته في دحر التمرد وتعزيز سيادة بلاده وأرادتها.