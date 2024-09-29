تجمع تحرير السودان: مؤامرة دولية إقليمية محلية لتقسيم السودان

قال رئيس حركة تجمع قوى تحرير السودان مولانا عبد الله يحي عضو مجلس السيادة الانتقالي، إن السودان تعرض الى مؤامرة دولية إقليمية محلية لتقسيم السودان مشيرا الى أن صمود القوات المسلحة والقوات المشتركة وقوات الاسناد سيفشل هذه المؤامرة . وتحدث عضو مجلس السيادة الانتقالي عن صمود الفاشر في حديث إذاعي اليوم مبينا أن الفاشر ليس وحدها وانما السودان كله صمود مستشهدا بمنطقة المهندسين ومنطقة المدرعات وسلاح الإشارة ومدينة بابنوسة , مشيرا الى أن أمثلة الصمود كثيرة في السودان .

وأضاف ان دارفور عبر التاريخ تعرضت لفظاعات من المليشيات ومن نفس هذه المجموعات مشيدا بالالتفاف القائم الآن في دارفور لحماية الفاشر .

وزاد أن القوات المشتركة مهمتها دحر التمرد بكل بقاع السودان والجبهات المختلفة جمبا الى جمب مع القوات المسلحة وليس دارفور وحدها. وقال ان الفاشر هي عاصمة الغربية وهي ذات رمزية تاريخية للجيش وهذا ما يفسر سر الصمود.