سياسية
تجمع تحرير السودان: مؤامرة دولية إقليمية محلية لتقسيم السودان
قال رئيس حركة تجمع قوى تحرير السودان مولانا عبد الله يحي عضو مجلس السيادة الانتقالي، إن السودان تعرض الى مؤامرة دولية إقليمية محلية لتقسيم السودان مشيرا الى أن صمود القوات المسلحة والقوات المشتركة وقوات الاسناد سيفشل هذه المؤامرة . وتحدث عضو مجلس السيادة الانتقالي عن صمود الفاشر في حديث إذاعي اليوم مبينا أن الفاشر ليس وحدها وانما السودان كله صمود مستشهدا بمنطقة المهندسين ومنطقة المدرعات وسلاح الإشارة ومدينة بابنوسة , مشيرا الى أن أمثلة الصمود كثيرة في السودان .
وأضاف ان دارفور عبر التاريخ تعرضت لفظاعات من المليشيات ومن نفس هذه المجموعات مشيدا بالالتفاف القائم الآن في دارفور لحماية الفاشر .
وزاد أن القوات المشتركة مهمتها دحر التمرد بكل بقاع السودان والجبهات المختلفة جمبا الى جمب مع القوات المسلحة وليس دارفور وحدها. وقال ان الفاشر هي عاصمة الغربية وهي ذات رمزية تاريخية للجيش وهذا ما يفسر سر الصمود.
وابان أن أهل الفاشر صمدوا ومستمرين في الصمود , موضحا ان الفاشر تمثل عمق استراتيجي للسودان , وأن المليشيات تركز عليها من هذا المنطلق , مؤكدا أنه بصمود شعب دارفور بكل مكوناتهم سيفشل المخطط. وأشاد باهتمام القائد العام للجيش الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ومتابعته قضية الفاشر بشكل لصيق . وقال عبد الله يحي أن أهل الفاشر يقدمون الغالي والنفيس , مرسلا التحايا للميارم وهن يقفن في الخطوط الأمامية. وأضاف ان الحرب الحالية تختلف عن كل الحروب السابقة لأن الحرب الحالية هي حرب احتلال بدعم دولي.
سونا
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