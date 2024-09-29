والي الخرطوم يقف على تشييد منشآت مشروع مدخل ولاية الخرطوم

واصلت ولاية الخرطوم في تنفيذ مشروع مدخل ولاية مع حدودها مع ولاية نهر النيل. وقال والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة خلال زيارته للموقع اليوم أن المشروع خدمي يسعى لخلق حياة ونشاط بشري جاذب لتنمية المجتمعات المحلية ويوفر خدمات مهمة للسكان.

ووقف الوالي خلال الزيارة التي رافقه فيها المدير التنفيذي لمحلية كرري ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء أمن أحمد الطيب أمبيقا ومدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس محمد علي العجب وقف على العمل الجاري في البوابة الرئيسية ومحطة المياه والخطوط الناقلة التي تقوم بتنفيذها هيئة مياه ولاية الخرطوم بتوصيل المياه مباشرة من النيل الى محطة التنقية واعادة الصخ داخل المشروع.