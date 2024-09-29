حركة تحرير السودان: الدفاع عن الفاشر هو بمثابة الدفاع عن السودان

أفاد وزير المعادن محمد بشير أبو نمو القيادي بحركة تحرير السودان أن الحرب الحالية جاءت نتيجة لاجتماع أطماع الإمارات والغرب مع مليشيا الدعم السريع وبعض السياسيين معربا عن ثقته بان السودان قادر على تجاوز هذه الظروف. وهنأ أبو نمو في حديث إذاعي اليوم القوات المسلحة والقوات المساندة على القفزة الكبيرة والنوعية على صعيد العمليات الميدانية التي بدأت قبل يومين.

وتحدث أبو نمو عن حرب المليشيا على الفاشر , مشيرا الى أن الدفاع عن الفاشر هو بمثابة الدفاع عن السودان , محييا أهل الفاشر على صمودهم أمام العدوان الغاشم , مبينا أن صمود الفاشر ينبع من كونها مدينة تاريخية مهمة, فضلا عن أصرار أهلها والقوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين على حمايتها والدفاع عنها .​​​​​​وقال إن مخطط المليشيا وداعميها هو انشاء دولة في دارفور وعاصمتها الفاشر, مشيرا الى أن كثير من الحواضن المحسوبة على المليشيا الآن نفضت يدها وتبرأت من مشروع آل دقلو الاستيطاني .

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