سياسية
الجيش : البرهان قاد عمليات عبور القوات من غرفة السيطرة
قال الجيش السوداني، إن رئيس مجلس السيادة، القائد العام عبد الفتاح البرهان “قاد عمليات عبور القوات من غرفة السيطرة”، في إشارة لغرفة السيطرة.
و أضاف الجيش على حسابه في فيسبوك أن البرهان وصل إلى الخطوط الأمامية متفقدا القوات “حيث الروح المعنوية التي تعانق السماء وسط التحام كبير بين القائد و جنوده دون بروتوكولات حماية”.
السودان الجديد
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