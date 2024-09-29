جوجل.. تحويل الفيديوهات إلى بودكاست بضغطة زر

أعلنت شركة جوجل أن أداة تدوين الملاحظات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي “NotebookLM” أصبحت قادرة الآن على تلخيص مقاطع فيديو يوتيوب والملفات الصوتية وتحويلها إلى بودكاست مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي بضغطة زر.

في منشور على مدونتها، أوضحت جوجل أن تطبيق NotebookLM المدعوم بتقنية “Gemini 1.5 Pro” يمكنه الآن تلخيص مفاهيم رئيسية من مقاطع الفيديو باستخدام مراجع مضمنة مرتبطة بنصوص الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تحليل الملفات الصوتية وتقديم ملخصات لها، مما يلغي الحاجة للاستماع إلى الملفات الطويلة بالكامل.

صحيفة الاتحاد