أحمد الشاكر: ما تحمله هذا الجيل في سنة أو سنتان ،لم تتحمله الأجيال السابقة في 50 سنة مضت

قال بطل المظلات السوداني “أحمد الشاكر” بأن ما تحمله هذا الجيل في سنة أو سنتان ،لم تتحمله الأجيال السابقة في 50 سنة مضت ، نحنا لسنا جيل الهشاشة والضعف.

وأضاف الشاكر:

بل نحن الجيل الذي سيخرج منه من يصلح وينهض بشأن هذه الأمةبإذن الله تعالي.

مع حبيبنا جنابو حامد الجامد.