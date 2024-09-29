أحمد الشاكر: ما تحمله هذا الجيل في سنة أو سنتان ،لم تتحمله الأجيال السابقة في 50 سنة مضت

قال بطل المظلات السوداني “أحمد الشاكر” بأن ما تحمله هذا الجيل في سنة أو سنتان ،لم تتحمله الأجيال السابقة في 50 سنة مضت ، نحنا لسنا جيل الهشاشة والضعف.
وأضاف الشاكر:
بل نحن الجيل الذي سيخرج منه من يصلح وينهض بشأن هذه الأمةبإذن الله تعالي.
مع حبيبنا جنابو حامد الجامد.
نصر من الله وفتح قريب
وبشر المؤمنين
ويخوض الجيش السوداني حرباً مفروضة لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل منذ العام 2023، وسط مساندة للجيش من المقاومة الشعبية وحركات الكفاح المسلحة والقوات المشتركة.
رصد وتحرير – “النيلين”
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