سياسية
السودانيون بالقاهرة : تأييد ودعم للقوات المسلحة
شهد عدد من أحياء وشوارع القاهرة خروج السودانيين تعبيرا عن دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة السودانية والقوات النظامية المساندة لها والمستنفرين في خوضهم معركة الكرامة.
حيث خرجت جموعهم للشوارع يطلقون الهتافات المنادية بنصرة الجيش ويرددون الاغاني الوطنية والحماسية.
ودعت الجموع المولى عز وجل أن ينصر الجيش السودان ويسدد رميه. واطلقت الاماني بأن يسير الجيش للأمام وان يتواصل تقدمه حتى يحقق انتصارا كاملا.
سونا
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