مواطنو كسلا يخرجون في مسيرات دعم ومساندة للقوات المسلحة

خرج مواطنو مدينة كسلا بضفتيها الشرقية والغربية في جموع هادرة مساء امس غطت كل شوارع المدينة تعبيرا عن دعمهم ومساندتهم القوات المسلحة .

وطافت الجماهير بمختلف وسائل النقل وسط هتافات كبيرة ومدوية (جيش واحد شعب واحد) مع زغاريد النساء ودعوات الأمهات والآباء بالنصر المؤزر للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة والتي سطرت عبرها بإسناد من الأجهزة النظامية الأخرى والمستنفرين والمقاومة الشعبية اروع البطولات والتضحيات وتقديم الأنفس والأرواح فداءا للوطن .

وجاء التعبير أكثر فاعلية خاصة من النازحين القاطنين في مراكز الإيواء أو الإقامات الخاصة.