ثمّن د. عبد العزيز نور عشر‎ ‎المدير العام‎ ‎المركز العالمي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالسودان التطور المستمر ‏في توطيد العلاقات العربية الصينية في جميع المجالات وبشكل خاص الاقتصادية والثقافية والفكرية، لافتا إلى أن الصين بشكل ثابت ‏أكبر شريك تجاري للدول العربية، وتطورت هذه العلاقة حتى وصلت إلى البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، والتي من خلالها ‏نفذ الجانبان أكثر من 200 مشروع تعاون، استفاد منها ما ‏يقرب من ملياري شخص، الأمر الذي يعكس الرغبة القوية في استمرار هذه ‏العلاقات بل والتقدم بها كثيرا للأمام.‏

جاء ذلك في الورقة التي قدمها المدير العام‎ ‎للمركز العالمي للدراسات السياسية والاستراتيجية السوداني في الاجتماع الأول للرابطة ‏الصينية العربية للمؤسسات الفكرية شنغهاي من 26 – 29 ‏سبتمبر الجاري، مضيفا “الصين تستورد نصف وارداتها من النفط الخام من ‏المنطقة العربية، وإن مواقف ‏الصين المعتدلة تجاه القضايا الدولية تجعل الدول العربية تميل أكثر إلى التعاون ‏الصيني، الأمر الذي أدي ‏الى ارتقاء حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وسط ‏توقعات بأن يصل خلال الفترة المقبلة إلى 600 مليار دولار‎‏”.‏

وتابع بقوله “امتداداً للصداقة الممتدة التي بدأت على طول طريق الحرير القديم، باتت الصين والدول العربية الآن شركاء شراكة تدعم ‏المساعدة المتبادلة والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعلم المتبادل الشامل، ‏‎ ‎وأسهم ذلك في اتساع وتنوع آفاق التعاون الذي يرتكز على ‏مجالات رئيسة مثل الإبتكار التكنولوجي، مجال تكنولوجيا الفضاء ومجال تكنولوجيا الجيل الخامس والتحول الصناعي، والتنمية ‏الخضراء والبنية التحتية. إلى جانب عديد من المجالات الأخرى”.‏

وحل ما يجري من أحداث متسارعة في الوقاع الراهن ذكر د. عبد العزيز نور عشر‎ ‎المدير العام‎ ‎المركز العالمي للدراسات السياسية ‏والاستراتيجية بالسودان ‏في ورقته ” باتت الحاجة إلى مراكز التفكر أكثر إلحاحاً، وأصبحت الدول تهتم بإنشاء المراكز بل إن مؤسسات ‏التفكير تعد الآن أحد اهم عناصر القوى الناعمة، وتأتي أهمية هذه الشراكة في وقت بدأت فيه مراكز الفكر في المنطقة العربية تشكل ‏أحد أهم أدوات تجسير الهوة بين المعرفة وصانعى القرار وباتت هذه المراكز تمثل صورة من صور الدبلوماسية غير الرسمية‎ Think ‎Tank Diplomacy ‎كما انها تشغل حيزاً في دعم إتخاذ القرار ووضع الاستراتيجيات وإقتراح السياسات ودراسة التطورات ‏وإستشراف المستقبل من أجل المساهمة الفاعلة في إتخاذ القرارات الرشيدة، وعلى الرغم من محدودية تأثيرها وقلة عددها، إلا أن ‏وجود هذه المراكز يعُد ضرورة حتمية للإضطلاع بدورها من المهام النهضوية والثقافية ووضع الخطط الآنية والمستقبلية”.‏

وأضاف “إن هذه الشراكة والإلتزام بشمول العلاقة لهي فرصة رائعة لضمان التواصل المستمر بيننا في جوٍ تسوده الثقة والإحترام ‏المتبادل لخدمة المصالح العامة لكل الأطراف، إننا في السودان أكثر حاجة لهذه الشراكة وذلك لما تمر به بلادنا من أوضاع متأزمة ‏وصلت مرحلة الأزمة الوجودية وبقاء الدولة جاءت نتيجة لعدم القدرة على إدارة التنوع وغياب الرؤية الاستراتيجية وضعف الاسناد ‏الفكري من مؤسسات ومراكز التفكير، وأن التفكير المتقدم والمرونة والإنفتاح على العالم الذي تتمتع به مراكز الفكر الصيني هي ما ‏جعلتنا نثق تماما أن هذه الشراكة سيكون لها الأثر الكبير على المنطقة العربية”، موضحا “نحن في المركز العالمي للدراسات السياسية ‏والاستراتيجية حددنا مجالات إهتمامنا ‏واستقطبنا لذلك نخبة من الباحثين والكفاءات التي يمكن أن نستثمر في ثمرة عقولها ‏لإجراء ‏دراسات وبحوث من شأنها تعميق الشراكة بين بلدينا‎.‎‏”.‏

وحول أهمية المنتدى أوضح د. عبدالعزيز عشر “أن منتدى التعاون الصيني العربي مثل قصة نجاح ملهمة إذ أنشأ 19 آلية مهمة، بما ‏في ذلك المؤتمرات الوزارية والحوارات السياسية الاستراتيجية، وأصدر 85 وثيقة ختامية مهمة، و تحول التعاون الصيني العربي من ‏التركيز في المقام الأول على الاقتصاد والتجارة إلى (ترويكا) الاقتصاد والأمن والثقافة، لتحقيق التنمية المستدامة، بالإشارة إلى أن ‏المنتدى أضاف بُعدا جديدا للعلاقة وكتطور طبيعي يعكس تنامي العلاقات الشعبية والفكرية ويايمان بدور دبلوماسية المسار الثاني، وفي ‏مطلع العام 2024 ولدت الرابطة العربية – الصينية للمؤسسات الفكرية، وذلك في إطار مواصلة الصداقة وتعميق الشراكة الاستراتيجية ‏بين الصين والجامعة العربية ودولها، ومن أجل تحقيق الشمول الذي ننتظر تنفيذه من خلال الرابطة في كل النواحي الثقافية، ‏والاقتصادية والفكرية”.‏

وأضاف ” أن فخامة الرئيس الصيني قدم عدة مبادرات (التنمية الدولية -الحزام والطريق – الأمن والسلم العالمي)، وهذه المبادرات ‏التنموية الملهمة للجميع جعلتنا نتطلع للدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الصين في نهضة العالم وبناء شراكات عامة ومع الدول العربية ‏على وجه الخصوص في مختلف المجالات الحيوية، ولضمان إستمرارية هذه الشراكة فهي بحاجةٍ إلى مراكز التفكير والبحث في ‏الجانبين من خلال تلخيص هذه القضايا وإجراء دراسات وبحوث حولها وتقديم المشورة والرأي للجانبين حتى تكون التوجهات الأساسية ‏مبنية على أسس علمية متينة، هذه المبادرات تأتي مواصلة لدعم الصين للدول العربية في البحث بشكل مستقل عن مسارات التنمية ‏المناسبة لظروفها الوطنية، تعتبر الصين داعماً قوياً للمواقف السياسية العربية، إذ تتبنى التوجهات العربية في كافة القضايا، خاصة ‏المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا والعراق واليمن وخلافه”.‏

وفي ختام ورقته قال د. عبد العزيز نور عشر‎ ‎المدير العام‎ ‎المركز العالمي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالسودان ” أننا نتطلع إلى ‏أن يخرج هذا الملتقى بتوصيات ومخرجات تؤدي الي تقوية وتفعيل ‏عمل مراكز الفكر والبحوث الصينية والعربية لتتحول إلى قوى ‏ناعمة مؤثرة ‏ولتحقيق ذلك نري أنه لابد من‎‏ ‏‎العمل على بلورة رؤية استراتيجية بعيدة المدى للمراكز الفكرية لزيادة إسهامها ‏في خدمة ‏المجتمع وصناعة القرار والسياسات الخارجية‎.‎، ‏‎توسيع نطاق الدراسات الميدانية لفهم الواقع وطريقة تناول القضايا وتوجيه الرأي ‏العام ‏والإعلام‎ ‎، ‏‎عقد اتفاقيات وتفاهمات بين المراكز الصينية و العربية لنقل الخبرات والتدريب ‏المستمر‎، ‏‎التواصل المستمر بين مراكز ‏الفكر العربية والمؤسسات الدولية لفرض جو من ‏الاحترام والثقة المتبادلة خدمة للصالح العام‎، ‏فتح المجال امام الكفاءات الشابة و ذوي ‏الخبرة للإلتحاق بالمراكز الفكرية لخلق ‏جيل جديد من المفكرين الشباب”.‏

رصد وتحرير – “النيلين”