غارات إسرائيلية بـ”عشرات الطائرات” على أهداف حوثية في اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، شن غارات على أهداف تابعة لجماعة الحوثي اليمنية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات “شملت محطة كهرباء وميناء بحرياً يُستخدم لاستيراد النفط”.

وأوضح بيان الجيش أن عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو، بينها طائرات حربية وأخرى للتزود بالوقود وطائرات استخبارية أغارت على أهداف يستخدمها نظام الحوثي في منطقتي رأس عيسى والحديدة.

وأضاف البيان أن هذه الضربات تأتي ردًا على الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون ضد إسرائيل.

وقال مصدران في ميناء الحديدة لوكالة رويترز، إن الميناء تعرض الأحد لضربات جوية أصابت أهدافا، بينها خزانات وقود.

ومنذ نوفمبر 2023، تنفذ جماعة الحوثي (يقع الميناء تحت سيطرتها)، المدعومة من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى مسلحة وإسرائيل منذ عام.

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