حمدين: هذه الحرب رغم مآسيها لكنها وحدت الوجدان السوداني

الإحتفالات العفوية التي عمت أرجاء بلادنا وبعض الوجود السوداني في الخارج بمجرد سماع إشاعة خبر تحرير المصفاه، تثبت بشكل قاطع أن هذه الحرب رغم مأسيها لكنها وحدت الوجدان السوداني وعمقت من حبه لأوطانه، وأظهرت إصطفاف غير مسبوق خلف قواته المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة بتضحيات كبيرة وجسام دفاعا عن الوطن وحماية للمواطن، وهذا التدافع التلقائي يؤكد بأن مليشيا الدعم السريع المتمردة المبغوضة المكروهة لا مكانة لها وسط السودانين، وكذلك كل الذين يقفون ضد إرادة الشعب وتحقيق تطلعاته عليهم أن يدركوا خطل مواقفهم السياسية التي تتصادم مع توجهات الشعب ومشاعره في إنتماءاته وولاءاته الراسخة إتجاه مؤسساته الوطنية.

رصد وتحرير – “النيلين”