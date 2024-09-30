بالفيديو.. العطا يتفقد المواقع الأمامية بأم درمان وبحري مدشنا ربط أم درمان وبحري رسمياً

قام الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة بزيارة تفقدية للخطوط الأمامية بمنطقتي أم درمان و الكدرو العسكريتين رافقه خلالها نائب مدير جهاز المخابرات العامة ونائب مدير هيئة الاستخبارات العسكرية حيث كان في إستقباله السيد قائد منطقة الكدرو و قادة الوحدات و المتحركات .
مساعد القائد العام وبعد أن نقل تحيات رئيس و أعضاء مجلس السيادة وهيئة القيادة حيا مجاهدات الأبطال واصفا بذلهم بغير المسبوق .
من جانبه رحب قائد منطقة الكدرو العسكرية بالوفد الزائر مؤكدا إستعدادهم للقيام بأي واجب مستقبلا .
و حيا سيادته خلال الزيارة الضباط والصف والجنود من خلال طوافه على المواقع المتقدمة وسط روح معنوية عالية .
رصد وتحرير – “النيلين”
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