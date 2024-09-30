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بالفيديو.. العطا يتفقد المواقع الأمامية بأم درمان وبحري مدشنا ربط أم درمان وبحري رسمياً

2024/09/30
النيلين
قام الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة بزيارة تفقدية للخطوط الأمامية بمنطقتي أم درمان و الكدرو العسكريتين رافقه خلالها نائب مدير جهاز المخابرات العامة ونائب مدير هيئة الاستخبارات العسكرية حيث كان في إستقباله السيد قائد منطقة الكدرو و قادة الوحدات و المتحركات .
مساعد القائد العام وبعد أن نقل تحيات رئيس و أعضاء مجلس السيادة وهيئة القيادة حيا مجاهدات الأبطال واصفا بذلهم بغير المسبوق .
من جانبه رحب قائد منطقة الكدرو العسكرية بالوفد الزائر مؤكدا إستعدادهم للقيام بأي واجب مستقبلا .
و حيا سيادته خلال الزيارة الضباط والصف والجنود من خلال طوافه على المواقع المتقدمة وسط روح معنوية عالية .
رصد وتحرير – “النيلين”

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