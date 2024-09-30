قائد منطقة العوتيب العسكرية يشيد بدعم المرور للمجهود الحربي

فى إطار سياسة وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وبرعاية اللواء شرطة (حقوقى) د / سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور وإشراف العميد شرطة (حقوقى) فيصل وقيع الله تاج الدين مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل تم تسيير قافلة الدعم والمؤازرة لقوات الشعب المسلحة الفرقة الثالثة مشاة بإرتكاز العوتيب شندي حيث كان فى إستقبال القافلة العقيد ركن مصطفي عقاد قائد منطقة العوتيب.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) أن القافلة تأتى من منطلق المسؤولية الوطنية التى تستلزم الوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة بتقديم الدعم والمساعدة حتى يتم دحر التمرد وتطهير البلاد وقد إشتملت القافلة علي مواد تموينية مختلفة

من جانبه أعرب قائد المنطقة العسكرية عن شكره وتقديره لهذه المبادرة التى تؤكد أن القوات النظامية على قلب رجل واحد فى صد عدوان المتمردين الذى يستهدف أمن المواطن ويهدد سيادة الوطن ووحدته .

المكتب الصحفي للشرطة