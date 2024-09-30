الهلال الأحمر السوداني يلتقي اعضاء البرلمان الألماني

إكمالا لسعيه للتعريف بالازمة السودانية واستقطاب الدعم من المانحين التقى وفد جمعية الهلال الأحمر السوداني يوم 27 سبتمبر بممثلي البرلمان الألماني.

حيث تحدثت الأستاذة عايدة السيد الامين العام للجمعية عن ابعاد المشكلة وأثرها على الخدمات العامة وعلى المواطنين، كما ركزت على ضرورة عدم نسيان الازمة السودانية باعتبارها من أكبر الازمات على مستوى العالم.

ثم تحدث الاستاذ بركات فارس مدير التعاون الدولي، حول تدخلات الجمعية في المجالات المختلفة مع شركاء الحركة الدولية ووكالات الأمم المتحدة، كما شدد على ضرورة دعم أولويات الجمعية في مجال الصحة والمياه والاغاثة والحماية.

وتحدث الاستاذ سامي مهدي عن خطط الجمعية وأولويات المرحلة مع التركيز على دعم فروع الجمعية، حتى تتمكن من اداء رسالتها بالصورة المطلوبة.