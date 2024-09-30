اكتمال تشييد مشرحة كرري والوالي يوجه بمباشرة العمل فورا

قال أن إنشاء المشرحة جاء في اطار خطة الولاية الطارئة لتعويض المرافق الصحية التي خرجت من العمل بعد أن قامت المليشيا المتمردة باحتلال ونهب وتخريب المستشفيات والمراكز الصحية وأصبحت هناك حوجة ماسة لخدماتها بعد توافد المواطنين بأعداد كبيرة للمناطق الآمنة بعيدا عن المناطق التي تحتلها المليشيا وتقوم بتعذيب المواطنين واجبارهم على التواجد في ظروف سيئة تعكسها الاحوال الصحية للقادمين من جحيم التمرد ولفت الوالي أن الأولوية في إعادة الإعمار للخدمات التي يحتاجها المواطنون بصورة عاجلة وترتبط باجراءات قانونية وتدخل المشرحة من بين هذه الأولويات وتعهد الوالي لادارة المشرحة بتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لتقوم بدورها كاملا من جهته اكد مدير هيئة الطب العدلي دكتور هشام أن الهيئة أكملت كافة ترتيباتها لمباشرة عملها من داخل المشرحة وتم استدعاء كل الكوادر التي كانت تعمل بمشرحة أمدرمان للعمل بمشرحة كرري الجديدة.

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