وزير الصحة الاتحادي يزور جمعية الهلال الأحمر السوداني بنهر النيل

وقد كان في استقباله المدير التنفيذي لفرع الجمعية بالإنابة د. أمل أحمد المجذوب وم. أسامة مصطفى ممثل الأمانة العامة للجمعية. حيث عبر د. هيثم عن بالغ تقديره لدور الجمعية الرائد في تقديم الخدمات الإنسانية في ظل التزايد المستمر للوافدين بالولاية. كما أكد أن جمعية الهلال الأحمر السوداني تعتبر أحد الشركاء الأساسين في الصحة وأحد الموجودين الدائمين على نطاق غرفة الطوارئ الصحية على مستوى الوزارة الاتحادية، وذلك من خلال أنشطتهم في التثقيف الصحي وصحة البيئة، وكل المحاور على مستوى الطوارئ وعلى مستوى الرعاية الصحية الأساسية؛ لذا كان لابد من هذا اللقاء والاتفاق على تدخلات مشتركة خاصة تلك التي تتعلق بمكافحة الأوبئة والطوارئ الصحية.