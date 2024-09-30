سياسية
وزير الصحة الاتحادي يزور جمعية الهلال الأحمر السوداني بنهر النيل
زار اليوم د. هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة الاتحادي، جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية نهر النيل.
وقد كان في استقباله المدير التنفيذي لفرع الجمعية بالإنابة د. أمل أحمد المجذوب وم. أسامة مصطفى ممثل الأمانة العامة للجمعية. حيث عبر د. هيثم عن بالغ تقديره لدور الجمعية الرائد في تقديم الخدمات الإنسانية في ظل التزايد المستمر للوافدين بالولاية. كما أكد أن جمعية الهلال الأحمر السوداني تعتبر أحد الشركاء الأساسين في الصحة وأحد الموجودين الدائمين على نطاق غرفة الطوارئ الصحية على مستوى الوزارة الاتحادية، وذلك من خلال أنشطتهم في التثقيف الصحي وصحة البيئة، وكل المحاور على مستوى الطوارئ وعلى مستوى الرعاية الصحية الأساسية؛ لذا كان لابد من هذا اللقاء والاتفاق على تدخلات مشتركة خاصة تلك التي تتعلق بمكافحة الأوبئة والطوارئ الصحية.
من جانبها أوضحت دكتورة أمل أحمد المجذوب المدير التنفيذي لفرع الجمعية بالإنابة، التدخلات التي يقوم بها فرع الجمعية بالولاية في كافة المجالات خاصة مجال الصحة، الذي تقدم فيه الجمعية الخدمات الطبية عبر عدد من المشاريع. كما بينت د. أمل الجهود التي بذلتها جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية نهر النيل حيال مرض الكوليرا في جانبي التوعية المجتمعية وتقدم معينات العمل لعدد من المرافق الصحية بالولاية.
سونا
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