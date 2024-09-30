تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه إدارة امتحانات الشهادة السودانية

اطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار إير، على أداء الجهاز التنفيذي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الملامح العامة لخطط وبرامج الحكومة المستقبلية، مع التركيز على الاستعدادات اللازمة لإدارة وتنفيذ امتحانات الشهادة السودانية المزمع عقدها هذا العام.

وأكد خلال لقائه الأحد بمكتبه في بورتسودان مع وزير شؤون مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس الوزراء المكلف، السيد عثمان حسين، على أهمية تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والنظامية لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه إدارة امتحانات الشهادة السودانية.

كما تناول اللقاء مناقشة أداء المجلس وسير العمل في القطاعات الفنية والمتخصصة، إلى جانب التحديات التي تعيق المجلس من تقديم الخدمات عبر الوزارات المختلفة في الفترة المقبلة. وركز الاجتماع أيضًا على ضرورة تعزيز العمل وتفعيل الأداء بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.

سونا