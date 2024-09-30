سياسية
المبعوث البريطاني للسودان ريتشارد كراودر يؤكد حرص بلاده على إسراع الخطى لأجل الوصول لسلام دائم في السودان
عقب لقائه رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل.. المبعوث البريطاني للسودان ريتشارد كراودر يؤكد حرص بلاده على إسراع الخطى لأجل الوصول لسلام دائم في السودان من خلال تنفيذ اتفاق جدة ومواصلة المساعي لاستئناف المفاوضات.
الجزيرة – السودان
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