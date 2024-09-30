استمرار المعارك في الخرطوم و الجيش يواصل تقدمه

إن مفرزة من قوات الجيش حاولت التوغل جنوبًا إلى ضاحية شمبات، لكنها واجهت مقاومة من مليشيا الدعم السريع التي اضطرت للانسحاب من الحلفايا.

و تبادل كل من الجيش والدعم السريع القصف المدفعي على طول شارع المعونة الممتد من جنوب الخرطوم بحري وحتى أقصى شمال المدينة.

و حقق الجيش السوداني، السبت، تقدمًا لافتًا بعد أن سيطر على كامل مناطق الكدرو والدروشاب والسامراب والحلفايا والأزيرقاب، مما اضطر مليشيا الدعم السريع للتقهقر جنوبًا حتى شمبات.

و تخطط قوات الجيش للانفتاح من منطقة الكدرو العسكرية شمالي الخرطوم بحري وحتى سلاح الإشارة في أقصى جنوب المدينة، ومنها إلى مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم على الضفة الغربية للنيل الأزرق.

و أكدت مصادر محلية في الحلفايا لـ”سودان تربيون” أن قوات الجيش تمكنت من بسط سيطرتها على كامل المنطقة وتقوم بعملية تمشيط من بيت إلى بيت بحثًا عن جنود للدعم السريع مختبئين.

وحسب ذات المصادر، نصح الجيش السكان بعدم التحرك حفاظًا على سلامتهم، بينما تجري عملية حصر للمواطنين المصابين خلال المواجهات التي شهدتها الحلفايا خلال اليومين الماضيين.

و في الخرطوم شهدت منطقة المقرن معارك و عمليات قصف مدفعي صباح الأحد.

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