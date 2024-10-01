شمال كردفان: تجهيز مراكز الامتحانات للشهادة السودانية

اطمأن مجلس وزراء ولاية شمال كردفان فى اجتماعة الدورى بأمانة الحكومة بالابيض برئاسة الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله على الوضع الراهن للطوارئ الصحية على مستوى الولاية وسير العملية التعليمية.

وترحم المجلس باسم مواطني الولاية على فقيد الوطن الشاعر والأديب الدبلوماسى محمد المكى إبراهيم الذي وافته المنية اثر عله لم تمهله طويلا وذلك على ما قدمه من أعمال وطنية خالدة.

و أوضح الأستاذ عبد المطلب عبد المتعال الوزير المكلف للثقافة والإعلام والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية فى تصريح له ان مجلس الحكومة استمع الى تقرير من دكتوره ايمان مالك الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية حول الوضع الصحى بالولاية الذى أوضح أن الوضع مطمئن.

وكشف التقرير عن حالات حمى الضنك فى ثلاث محليات من الولاية حيث بلغت 172 حالة في بارا و36 حالة في ام دم حاج احمد و3 حالات في محلية شيكان فيما بلغت حالات الإسهال المائي الحاد 111 حالة منها 12 حالة وفاة وبلغت الحالات فى محليات ام دم حاج احمد 49 حالة وبارا 44 وغرب بارا 10 و 3 حالات فى كل من شيكان وسودري فيما بلغت حالات التهاب العيون اكثر من 3 الف كلها تماثلت للشفاء تماما كما أشار التقرير الى التدابير و الاحترازات التى قامت بها الوزارة للحد من انتشار الأمراض الوبائية عبر فرق الاستجابة والكوادر الصحية بجانب استمرار عمليات الرش و التوعية الصحية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وايان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الوزير المكلف لوزارة التربية والتعليم قدم التنوير الاسبوعي حول سير العملية التعليمية وأكد ان هناك تقدم محرز واستقرار فى العملية التعليمية حيث تعمل الوزارة الان فى الترتيب وتجهيز مراكز الامتحانات للشهادة السودانية للعام 2023م بجانب تنفيذ برنامج بث الحصص الدراسية عبر إذاعة الأبيض لطلاب الصف الثالث الثانوي .