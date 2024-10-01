سياسية
ضرائب الشمالية: زيادة موارد الولاية و المساهمة في دعم المجهود الحربي
زار مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة بالولاية الشمالية الاستاذ أمير حسن البشير اليوم ديوان الضرائب بالولاية.
و إطلع من خلال التنوير الذي قدمه مدير ديوان الضرائب بالشمالية عامر التاى إبراهيم علي سير العمل والاداء بمكاتب الضرائب بالولاية.
وأشاد مدير عام وزارة المالية بجهود الديوان و دوره في زيادة موارد الولاية و المساهمة في دعم المجهود الحربي و تسيير دولاب العمل وأكد وقوف الوزارة وإسنادها لكل خطط وبرامج وانشطة ديوان الضرائب.
من جانبه أوضح مدير ديوان الضرائب بالشمالية في تصريح لسونا أن الديوان تمكن خلال الشهر الجاري من تحقيق الربط الشهري الموضوع من قبل وزارة المالية بمبلغ تجاوز المليار جنيه فيما بلغت نسبة الاداء الفعلي التحصيل 200% مشيدا في هذا الصدد بجهود العاملين بمكاتب الديوان وحرصهم علي المضي قدما نحو الافضل وزيادة موارد الولاية ودعم القوات المسلحة في معركة الكرامة شاكرا مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة الأستاذ أمير حسن البشير علي زيارته للديوان و إستعداده لحل المشاكل والتحديات التي تواجه ديوان الضرائب بالولاية الشمالية.
سونا
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