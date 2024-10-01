نائب والي كسلا يطمئن على بداية استئناف الدراسة بمحلية كسلا

قام وزير التنمية الاجتماعية المكلف بولاية كسلا الاستاذ عمر عثمان نائب الوالي، برفقة وزير التربية والتعليم المكلف الاستاذ ماهر الحسين ومدير مرحلة الاساس بالولاية الاستاذ ابوالقاسم محمد الامين ومدير تعليم الاساس محلية كسلا الاستاذ عمر عثمان، قام بجولة تفقدية الي عدد من المدارس بمحلية كسلا بضفتيها الشرقية والغربية بغرض الوقوف والاطمئنان علي سير العملية التعليمية بعد استئناف الدارسة بمدارس المحلية.

وشملت الجولة التفقدية مدرسة كسلا الاهلية الاساسية بنين وكسلا الثانوية بنين والمنهل الثانوية بنات ورابعة العدوية الاساسية بنات.

واستمع نائب الوالي والوفد المرافق له الي تنوير شامل من مديري المدارس المذكورة والتي يعمل بعضها بنظام الدمج حول بدايات انطلاقة العام الدراسي واسئناف الدراسة خاصة الاقبال من قبل المعلمين والتلاميذ والطلاب والجوانب المتعلقة بتهيئة البيئة المدرسية والاحتياجات اللازمة لضمان استمرارية العملية التعليمة بعد توقفها لاكثر من العام ونصف العام.

ورحب المعلمون والمعلمات في المراحل الدراسية المختلفة بقرار الوزارة بفتح المدارس واهمية الخطوة في انتظام التلاميذ والطلاب في المدارس مجددا عودتهم الي مقاعد الدراسة مؤكدين حرصهم علي تادية الرسالة التعليمية رغم الظروف المتعلقة بالبلاد عامة والمعلمين بصورة خاصة.

وكشفت الزيارة عن الحضور اللافت والمتزايد من قبل المعلمين و التلاميذ والطلاب وانتظامهم في جدول الحصص اليومي فضلا عن تاكيدهم علي اهمية التعليم وحث زملائهم الاخرين للإقبال الي المدارس.

واكد وزير التربية والتوجيه المكلف الاستاذ ماهر الحسين استقرار الاوضاع بالمدارس التي تمت زيارتها علاوة علي الاقبال الكبير من التلاميذ والطلاب والمعلمين موضحا ان ماتمت مشاهدته بالمدارس التي تمت زيارتها يعكس حجم التضافر الكبير بين المجتمعات وادارات المدارس.

واكد اهتمام الوزارة بمسالة استيعاب ابناء النازحين بالمدارس مشيرا الي عمليات التسجيل التي تتم للطلاب والتلاميذ من ابناء النازحين بمحلية كسلا والمدارس الثانوية حتي يتم دمجهم في المدارس حسب قربهم من المدرسة.