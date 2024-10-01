السفير عبد العزيز يقدم أوراقه اعتماده للرئيس الايراني .. سفيراً للسودان في طهران

قدم السيد السفير د. عبد العزيز حسن صالح أوراق اعتماده للسيد مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صباح يوم الإثنين الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م، سفيراً للسودان بطهران. ورحب الرئيس الإيراني بالسيد السفير متمنيا له التوفيق والسداد في مهمته في تعزيز علاقات البلدين وطلب نقل تحياته للسيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، مؤكدا حرص إيران على الشراكة الاستراتيجية مع السودان.
من جانبه هنأ السيد السفير الرئيس الإيراني بتقلده المنصب ونقل له تحيات رئيس مجلس السيادة، وأكد حرص القيادة والحكومة في السودان على تعزيز العلاقات مع إيران وأن السفارة السودانية في طهران ستبذل جهدها لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
وأطلع السيد السفير السيد الرئيس على آخر تطورات الأوضاع في السودان.
سونا
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