المفوض العام للعون الانساني السوداني تلتقي بمديري اليونسيف وبرنامج الاغذية العالمي بالسودان

التقت الاستاذة. سلوي ادم بنية مفوض عام العون الانساني السوداني صباح الاثنين بمكتبها ببورتسودان بمدير اليونسيف بالسودان السيد. شيلدون ييت ومدير برنامج الاغذية العالمي بالسودان و السيد. ايدي روي كلاً علي حده.

و بحثت هذه اللقاءات القضايا الإنسانية الملحة فى وصول المساعدات الإنسانية للولايات والمناطق التي تعترضها المليشيا لوصول المساعدات الإنسانية اليها خصوصاً ولاية جنوب كردفان ومدنها الرئيسية التي ظلت محاصرة لأكثر من عام وإنقطاع الإمداد الدوائي والغذائي عنها .

و أكدت الأستاذة سلوى عن ضرورة تحمل مسئوليتهم الأخلاقية و الإنسانية في إيصال الإغاثة الي الدلنج وكادوقلي وبقية مدن جنوب كردفان التي تتفاقم مأساتهم الإنسانية يوماً بعد يوم بسبب الحصار المفروض عليهم ، كما أكدت المفوض العام علي الدور الكبير الذى تقوم به مفوضية العون الانساني بكافة التسهيلات وتسريع اجراءات ومنح أذونات التحرك والسفر لوصول الإغاثة و موظفي الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في الحقل الانساني لجنوب كردفان .

وناشدت المفوض العام الأمم المتحدة عبر مديري وكالاتها التي إلتقتهم صباح اليوم كل من اليونسيف وبرنامج الاغذية العالمي بالضغط علي المليشيا وحثها للالتزام بوصول المساعدات الإنسانية للمستحقين التي تعترض طريقها مليشيا الدعم السريع، مؤكدة علي إلتزام حكومة السودان بكل الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشأن الانساني وإعلان جدة.

من جانبهم أكد مدير مكتب اليونسيف بالسودان ومدير برنامج الاغذية العالمي ببذل وتسخير كافة الجهود لإيصال الإغاثة لتلك المناطق التي ظلت محاصرة لأكثر من عام ولا سيما ولاية جنوب كردفان ومدنها الرئيسية كادوقلي والدلنج.