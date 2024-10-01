سياسية

لا مكان البتة لهذه المليشيات في حياة هذا الشعب العظيم

2024/10/01
الإحتفالات العفوية التي تعم ربوع السودان و أماكن تواجد السودانيين بالخارج عند كل إنتصار أو تقدم للقوات المسلحة و المشتركة في جبهات القتال، و الإهتمام الجماهيري منقطع النظير بأخبار و تحركات هذه القوات و الدعوات لها بالنصر في المساجد و أدبار الصلوات و التجمعات، هو إستفتاء شعبي صريح على رفض جماهير الشعب السوداني القاطع لمليشيا الدعم السريع و أن لا مكان البتة لهذه المليشيات في حياة هذا الشعب العظيم، و تأكيد على تلاحم الشعب مع قواته المسلحة و المشتركة التي تذود عن حياض الوطن.
معتصم أحمد صالح
أمين الشؤون السياسية
حركة العدل و المساواة السودانية

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