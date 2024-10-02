المجلس القومى للدفاع المدنى يدشن حملة التعقيم والتطهير لإصحاح البيئة بمدينة بورتسودان

دشن وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة (م ) خليل باشا سايرين رئيس المجلس القومى للدفاع المدنى إنطلاق مبادرة الأمين العام للمجلس لتعقيم وتطهير ولاية البحرالاحمر ودرء أثار الأمطار والسيول والفيضانات بتشريف والى ولاية البحر الأحمر الفريق ركن (م) مصطفى محمد نور وحضور الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة (حقوقى) د/ عثمان عطا مصطفى مدير قوات الدفاع المدني الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدنى والفريق شرطة حسب الكريم أدم النور مدير قوات الجمارك وقائد المنطقة العسكرية ومدير جهاز الامن والمخابرات والضباط الإداريين والتنفيذيين بحكومة الولاية والمحلية.

وخلال اللقاء أوضح وزير الداخلية المكلف أن هذه الحملة تاتى ضمن المهام التى تضطلع بها قوات الدفاع المدنى فى حماية البيئة ودرء أثار الكوارث مبينا أنها تستهدف تعقيم وتطهير مدينة بورتسودان من نواقل الأمراض الوبائية من الباعوض والذباب والحشرات مبينا أن هذه الحملات ستستمر فى مكافحة الأوبئة والأمراض بكافة الولايات.

من جانبه ثمن والى الولاية جهود وإسهامات وزارة الداخلية وقوات الدفاع المدنى فى الإعداد لقيام هذه الحملة التى تتزامن مع الانتصارات الباهرة التى حققتها القوات المسلحة فى جبهات القتال ضد المليشيا المتمردة مؤكدا حرص وإهتمام حكومة الولاية بدعم وتنظيم مثل هذه الحملات والمبادرات لمكافحة الأمراض الوبائية والحشرات الناقلة لها.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أشار مدير قوات الدفاع المدنى الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدنى أن هذه الحملة نتاج مبادرة ذكية وشراكة قوية مع وزارة الصحة تم الإعداد لها والتنسيق لإستهداف عمليات إصحاح البيئة بإجراء عمليات التعقيم والتطهير عبر عمليات الرش الضبابى والرذاذى لكافة المؤوسسات والمرافق والمستشفيات والمستوصفات والمناطق الطرفية بمدينة بورتسودان وذلك بهدف القضاء على الذباب والباعوض والحد من انتشار الأمراض الناقلة لها خاصة الإسهالات المائية وحمى الضنك والكوليرا والملاريا مضيفا أن الحملة تستمر مدة يومين يتم خلالها تغطية مساحات واسعة من المدينة بعمليات التطهير والتعقيم ورش مادة الكلور بتقنيات عالية وحديثة وناشد سيادته المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن مناطق الخطر خاصة الذين يسكنون فى المناطق المخفضة ومناطق السيول والفيضانات حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم .

المكتب الصحفي للشرطة