برقية من « البرهان » للرئيس الصيني ماذا هناك ؟

بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رسالة شكر وإمتنان للرئيس الصيني شي جين بينغ، على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة إبان المشاركة في فعاليات منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي إستضافته العاصمة الصينية بكين مؤخراً.

وقال البرهان بحسب اعلام مجلس السيادة : ” يسرني أن أتقدم لفخامتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير والإمتنان على حفاوة إستقبالكم وكرم ضيافتكم لنا إبان مشاركتنا في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في دورتها الرابعة والتي إستضافتها بلادكم”.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن تهانيه الحارة للرئيس الصيني على النجاح الكبير والباهر الذي حققته قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي.

وأثنى البرهان على مواقف الصين الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية كافة ،معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع جمهورية الصين الشعبية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

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