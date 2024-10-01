شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تحصل على نقطة طائلة من “الدولار” خلال حفل بمدينة جوبا وساخرون: (بتفكيها بنكك ولا بترجعي بيها الإمارات؟)

أشعلت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد الأحداث التي صاحبت إحدى حفلاتها الأخيرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أحيت الفنانة الشهيرة حفل زواج خاص بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا.

وحصلت الفنانة إيمان الشريف, خلال الحفل على نقطة طائلة بالعملة الصعبة “الدولار” وسط ذهول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي علق ساخراً: (بتفكيها بنكك ولا بترجعي بيها الإمارات؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين