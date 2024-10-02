بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رسالة شكر وإمتنان للرئيس الصيني شي جين بينغ، على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة إبان المشاركة في فعاليات منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي إستضافته العاصمة الصينية بكين مؤخراً.

وقال البرهان ” يسرني أن أتقدم لفخامتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير والإمتنان على حفاوة إستقبالكم وكرم ضيافتكم لنا إبان مشاركتنا في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في دورتها الرابعة والتي إستضافتها بلادكم”.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن تهانيه الحارة للرئيس الصيني على النجاح الكبير والباهر الذي حققته قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي.