شاهد بالفيديو.. البرهان يتفقد منطقة الكدرو العسكرية وقاعدة حطاب العملياتية عقب عبور كبري الحلفايا

رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يتفقد منطقة الكدرو العسكرية وقاعدة حطاب العملياتية عقب عبور كبري الحلفايا وتطهير مناطق واسعة بمدينة بحري بولاية الخرطوم من مليشيا التمرد.



وزار رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الفرقة الثالثة مشاة – متفقداً سير العمليات.

رصد وتحرير – “النيلين”