شاهد بالفيديو.. المواطنون في بحري يقدمون الطعام والزاد مما يحبون لمن يحبون

أي عشق أبدي بين هذا الشعب النبيل وجيشه الجسور .. وشائج مهرها الفداء والتضحية ..
المواطنون في بحري يقدمون الطعام والزاد مما يحبون لمن يحبون .. جنود القوات المسلحة ..
ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، ويجد الجيش مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح والقوات النظامية الأخرى.
رصد وتحرير – “النيلين”
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