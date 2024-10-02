البرهان يهنئ الرئيس العراقي بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده

بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، برقية تهنئة إلى فخامة عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق ، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.

وقال البرهان “يطيب لي وبلادكم تحتفل بعيدها الوطني، أن أتقدم لكم أصالة عن نفسي، ونيابة عن الشعب السوداني بأحر التهاني وأخلص التمنيات بالتطور والرخاء لشعبكم الشقيق، ولكم بموفور الصحة والهناء “.

وجدد رئيس مجلس السيادة حرص الحكومة السودانية الراسخ والثابت في تعزيز أواصر الأخوة وعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين لما فيه خير ومنفعة الشعبين الشقيقين.

إعلام القوات المسلحة